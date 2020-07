Alba Parietti FOTO incantevole, body e stesa sul letto, dea

Alba Parietti rispolvera l’album dei ricordi. Incantevole sul letto…erano gli anni 90. Il tempo è passato ma la bellezza è rimasta

Alba Parietti a 58 anni ha ancora bellezza da vendere. Certo il tempo passa, la giovinezza scompare e qualche ritocchino non manca mai…l’importante però è rimanere sempre sul pezzo e la conduttrice televisiva questo lo sa bene. Si tiene in forma con l’attività fisica e sebbene sia di un’altra generazione è molto vicina al mondo giovanile con il suo profilo Instagram. Ormai i vip, giovani o grandi che siano, non possono lavorare senza i social. La donna è seguita da 320mila follower e in questi ultimi giorni ha pubblicato foto del passato, chissà avrà forse spolverato l’album dei ricordi?

Alba Parietti, com’era negli anni 90