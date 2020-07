Vi ricordate di Paolo Meneguzzi? Oggi ha 43 anni ed è irriconoscibile – FOTO

Vi ricordate di Paolo Meneguzzi? Oggi ha 43 anni ed è famoso in Cile – FOTO

Paolo Meneguzzi era decisamente uno dei cantanti più amati degli anni 2000. Un successo incredibile che lo ha portato in tutto il mondo: lo vedevamo spesso a Sanremo con canzoni che sono diventate dei veri e propri successi.

Paolo Meneguzzi, nel 2000 era l’idolo di tutte le ragazzine: oggi ha 43 anni

All’anagrafe Pablo Meneguzzo, è nato a Mendrisio, nel Canton Ticinio, il 6 dicembre del 1976. Il primo traguardo nel mondo della musica arrivò con la vincita del Festival di Vina del Mar, in Cile, dove si presentò rappresentando l’Italia. Il successo però è arrivato nel 2002 con il suo singolo “In nome dell’amore”, grande successo indelebile nel panorama musicale. Da questo momento ha grandissime soddisfazioni: tra le canzoni più famose abbiamo Verofalso, Lei è, Guardami negli occhi. Si presentò nelle Nuove Proposte di Sanremo nel 2001 con “Ed io non ci sto più”, poi esordì nei Vip con “Guardami negli occhi” nel 2004 aggiudicandosi il quarto posto. Nonostante il cantante abbia scelto di non seguire più i ritmi ferrati di un tempo, Paolo si dedica ancora al mondo della musica. Un po’ di tempo fa ha spiegato di aver avvertito la necessità di allontanarsi un po’ dall’ambiente artistico perché sentiva che lo stava trasformando nel profondo e che non si rispecchiava più nei cambiamenti del mondo musicale.

