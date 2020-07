Il nuovo amore di Gigi D’Alessio: il mistero si infittisce

La love story tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sarebbe davvero arrivata ai titoli di coda. Inoltre nella vita del cantante napoletano ci sarebbe un nuovo amore

Alberto Dandolo di Dagospia ha scritto, a proposito di Gigi D’Alessio e della sua presunta nuova donna: “A Napoli gira voce che Gigi D’Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo”. Fino a oggi tra i due ex fidanzati non ci sarebbe stata alcuna riappacificazione. I due hanno iniziato una nuova vita, lasciandosi il passato alle spalle e continuando sulla propria strada. La privacy dell’ormai ex coppia di cantanti è stata rotta dalla Tatangelo che alcuni giorni fa ha pubblicato, sui propri canali social e soprattutto su Instagram, uno scatto in cui mostra un nuovo look: capelli biondo platino per lei, al posto del solito nero corvino.

Il nuovo amore di Gigi D’Alessio

Come già detto poc’anzi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati da vari mesi oramai ma finora della loro storia e soprattutto della fine del loro amore si continua a parlare perché entrambi non hanno mai spiegato cosa li ha spinti a lasciarsi per il dispiacere di tanti fan. Molti sono i rumors che vorrebbero D’Alessio di nuovo innamorato e felice con