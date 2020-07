La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 2 luglio

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito la mappa regione per regione relativa allo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Ancora in calo i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia. Nonostante la paura per l’insorgenza di nuovi focolai registratisi negli ultimi giorni, i numeri parlano di una discesa costante che prosegue da circa due mesi. A confermarlo, anche oggi, i dati riportati all’interno della tabella sanitaria diffusa dal Ministero della Salute. Stando a quest’ultima, scendono i positivi attuali ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre salgono i casi di contagio, così come le persone guarite dal virus.

Leggi anche —> Coronavirus, il bollettino del 2 luglio: i dati dell’epidemia

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 2 luglio, 201 nuovi casi positivi

Non si arresta la decrescita dell’epidemia nel nostro Paese scoppiata nel mese di marzo e ormai in calo da fine aprile. Lo dimostra il consueto aggiornamento arrivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, sul sito del Ministero della Salute. Secondo la tabella sanitaria odierna, i casi di contagio complessivi sono giunti a 240.961 con incremento da ieri di 201 unità. Decrescite sia per i soggetti attualmente positivi (15.060 in totale e 165 in meno di ieri) sia per i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-5 e 82 in totale).

Prosegue l’aumento delle persone guarite, il cui numero con un incremento nelle ultime 24 ore di 376 è arrivato a 191.083. Infine con 30 decessi il bilancio delle vittime nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza è salito a 34.818.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, giovedì 2 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 94.108 – 16.671 – 67.610;

– Piemonte – 31.378– 4.096 – 25.983;

– Emilia Romagna – 28.535 – 4.265 – 23.267;

– Veneto – 19.309 – 2.022 – 16.890;

– Toscana – 10.258 – 1.109 – 8.825;

– Liguria – 9.984 – 1.558 – 8.145;

– Lazio – 8.130 – 839 – 6.460;

– Marche – 6.789 – 987 – 5.564;

– Trento – 4.865 – 405 – 4.414;

– Campania – 4.702 – 432 – 4.080;

– Puglia – 4.530 – 545 – 3.876;

– Friuli Venezia Giulia – 3.314 – 345 – 2.907;

– Abruzzo – 3.292 – 464 – 2.668;

– Sicilia – 3.090 – 282 – 2.674;

– Bolzano – 2.642 – 292 – 2.266;

– Umbria – 1.444 – 80 – 1.353;

– Sardegna – 1.368 – 133 – 1.222;

– Valle d’Aosta – 1.195 – 146 – 1.046;

– Calabria – 1.181 – 97 – 1.059;

– Molise – 445 – 23 – 401;

– Basilicata – 402 – 27 –373.

Leggi anche —> Vicenza, nuovo focolaio: interviene il Presidente Luca Zaia

Leggi anche —> Covid-19, anche a Bergamo non ci sono più i malati gravi



Stando alla nuova mappa, i decessi delle ultime 24 ore si sono registrati solo in quattro regioni: Lombardia (21), Piemonte (5), Emilia Romagna (1) e Toscana (3). Zero casi di contagio da ieri, invece, a Bolzano ed in cinque regioni del nostro Paese: Puglia, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.