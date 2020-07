Wanda Nara fa impazzire i follower: la moglie di Mauro Icardi ha postato uno scatto che la ritrae sotto la doccia.

Instagram è un social network capace di essere una vetrina come pochi altri mezzi: tantissime ragazze diventano influencer e postano scatti incredibili. Lo sa bene Wanda Nara: la moglie di Mauro Icardi sfrutta i social come nessuno e fa aumentare giorno dopo giorno la sua popolarità. L’argentina ha un fisico da urlo: le sue curve sono mostruose mentre il lato B è praticamente perfetto. L’ultimo scatto condiviso in rete dalla showgirl è pauroso: Wanda si fotografa direttamente sotto la doccia.

Lo scatto sotto la doccia di Wanda Nara

L’ultima foto di Wanda ha letteralmente lasciato i fan a bocca aperta. Lady Icardi, direttamente sotto la doccia, mette in mostra le sue forme da urlo. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.