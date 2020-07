Diletta Leotta a bordo campo si girano tutti, che vestitino – FOTO

Diletta Leotta incanta i tifosi di Serie A con un vestitino che le lascia scoperte le gambe: a bordo campo, look mozzafiato per lei, foto.

La serie A è tornata e con lei anche i look mozzafiato di Diletta Leotta che incanta i fans sia con le foto che pubblica su Instagram mandando in visibilio i suoi 6,7 milioni di followers che con le immagini a bordo campo. Per raccontare le emozioni della partita Atalanta-Napoli, la Leotta ha scelto d’indossare un vestito che le esalta le gambe. Apparentemente semplice, il look rende ancora più sensuale l’immagine della bellissima Diletta.

Diletta Leotta, il vestito scopre tutte le gambe: la Serie A impazzisce

Sorriso inconfondibile, microfono tra le mani, capelli sciolti sulle spalle e un vestito che copre il lato A prorompente, ma le lascia scoperte le gambe. Diletta Leotta si è presentata così a bordo campo per la partita di Serie A Atalanta-Napoli mandando in tilt i presenti allo stadio, ma anche i fans che hanno reagito con like e commenti alla foto. Curiosi di vedere la foto mozzafiato? Cliccate su successivo.