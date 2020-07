Miriam Leone, l’ultima FOTO è da sballo, scosciatura all’Inguine, estrema

Miriam Leone ritorna su Instagram e infiamma subito il web con il suo outfit da camerino. In mezz’ora una valanga di like

Visualizza questo post su Instagram Bigodini e camerini 🐁💕 #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:11 PDT

È tornata ad infiammare il web Miriam Leone che da Instagram mancava da un po’ di giorni. La sua ultima foto è da sballo. In soli 30 minuti ha già collezionato 35 mila like, un bottino da record. Ma del resto la bella catanese c’è abituata. I suoi scatti piacciono sempre, anche quando sono molto ma molto semplici.

Questa volta però la foto è provocatoria. Abito lungo rosso e uno spacco vertiginoso. Una scosciatura che le arriva fino all’inguine e la sua gamba fa sognare il web intero. L’attrice reduce dal successo de “L’amore a domicilio” è in camerino e in testa ha i bigodini. Si prepara a qualche set? Molto probabilmente sì anche se per il momento non svela ancora nulla. A corredo della foto scrive solo: “Bigodini e camerini 🐁💕 #accussì”.

E così una cascata di commenti di apprezzamento che ricordano all’ex Miss Italia di quanto sia bella nella sua semplicità. Un commento su tutti è più emblematico che mai: “Ti po mettiri nzoccoegghiè sempri na bambola resti ❤️”. Probabilmente un compaesano che ha spiegato benissimo l’affetto che i fan nutrono per la Leone: ti puoi mettere qualsiasi cosa ma rimani sempre una bambola. E in questa foto una bambola lo sembra davvero la bella catanese che per l’estate è diventata un simbolo per una specifica tendenza.

