Miriam Leone e l’estate: quella FOTO in costume indimenticabile

Miriam Leone si concede una dolce e bollente estate tra scatti di ogni genere. Ce n’è uno però che più di tutti è rimasto nel cuore del fan

Estate bollente per Miriam Leone, la bella attrice ed ex Miss Italia, che anche se non spessissimo, riesce a far sognare tutto il pubblico italiano che la segue sempre in modo fedele e instancabile.

Tra mare, dirette Instagram e scatti rubati dal set “L’amore a domicilio” la bella catanese tiene incollati tutti al suo profilo Instagram per non perdere nulla di tutto quello che fa.

Proprio in questa estate, infatti, Miriam è tornata sugli schermi con il suo ultimo lavoro, “L’amore a domicilio” appunto, uno dei primi film italiani lanciati dopo la fine del lookdown sulle piattaforme streaming ed in particolare su Amazon Prime.

Ma è in questi mesi di lookdown che la Leone è tornata ad apprezzarsi come mamma l’ha fatta. Ed in un selfie bollentissimo, in cui è completamente nuda, forse appena uscita dalla doccia, ha dichiarato di essere tornata ad “una sorta di stato di natura gentile, lontano da trucchi e parrucchi” ha amesso.

Un modo che le ha permesso di sentirsi libera senza “dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco, senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta” perché in fondo “nessuno lo è”.

E come questo ci sono tantissimi altri scatti indimenticabili della Leone, uno su tutti quella in costume intero in piscina, davvero indimenticabile.

LEGGI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, jogging con outfit che fa salire la pressione – Foto