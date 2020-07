Ambra Angiolini: “La foto è ritoccata”, ma i fan la difendono – FOTO

View this post on Instagram

Questa foto me l’ha fatta @julianhargreaves che è sempre stato prima di tutto un amico, il primo a fotografare Jolanda … ecografia d’artista! Come altri si è mosso subito mettendo a disposizione il suo lavoro per questa emergenza ed io non solo lo ringrazio ma lo aiuto a diffondere. Potete acquistarla se volete ed il ricavato andrà a @cesvi_onlus …se non la compra nessuno la ricompro io 😀 #eccellenzeitaliane #grazie