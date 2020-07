Diletta Leotta, decolleté in vista e si parte per una nuova giornata di lavoro

Diletta Leotta, per la conduttrice inizia una nuova giornata di lavoro. La sua energia e solarità non mancano mai. Guardate che schianto

Diletta Leotta non si ferma mai. Tra la radio e la ripresa del campionato di calcio italiano, la presentatrice è sempre in campo. Per ogni occasione sfoggia outfit diversi, passando da quelli più sportivi a quelli più eleganti. La sua bellezza non passa mai inosservata…e neanche il suo decolleté.

Diletta Leotta, i suoi look alla moda