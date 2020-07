Ginevra Lamborghini, via il dolore si mostra in grande forma – FOTO

Passato il dolore, Ginevra Lamborghini torna a godersi la “bella vita” di sempre. Ecco cosa è successo alla sorella di Elettra

Sono stati giorni frenetici ed in preda al dolore per Ginevra Lamborghini, la sorella della spaziale e prorompente cantante Elettra. Oggi la meno conosciuta ma altrettanto fantastica tra le sorelle Lamborghini filma le storie di Instagram in dolce compagnia, dopo un periodo travagliato.

Puro Relax per la giovane classe ’94, festante e con il sorriso smagliante. La condivisione di un fresco drink alcolico con il suo amoroso cancella qualsiasi problema all’interno della sua cavità orale principale.

Fino a qualche settimana fa Ginevra avvertiva un forte dolore al dente del giudizio, fin quando è dovuta ricorrere al trapano del dentista per l’estrazione definitiva e dunque mettere fine all’agonia e al dolore incessante, avvertiti in questi giorni.

Ora Ginevra è tornata a sfamare la libidine dei suoi 41,5mila followers con scatti estivi accesi e sensuali. La penultima componente della stirpe Lamborghini sfoggia un fisico incandescente. Capigliatura bionda, gambe liscie ed elevate e forme esagerate in vista precedono lo scatenamento e la partecipazione al grande evento del Settecamini Club.

Ginevra, tutti pazzi per la generazione femminile della famiglia Lamborghini