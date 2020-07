Strage di Lecco, la madre dei gemelli: “Ricordateli con il sorriso”

I due fratelli gemelli Elena e Diego sono stati ammazzati una settimana fa a Margno dal padre Mario Bressi, che poi si è suicidato, gettandosi da un ponte

La madre di Elena e Diego, Daniela Fumagalli, è rimasta accasciata tra le due bare bianche dei figli per tutto il funerale. Stamattina al campo sportivo Romeo Bertini di Gessate, un piccolo comune alle porte di Milano, dove la famiglia viveva, ha avuto luogo il funerale dei due gemelli. Nel rispetto delle norme antiCovid un migliaio di persone ha partecipato alla cerimonia funebre. Erano presenti anche tantissimi ragazzini, amici e coetanei dei due dodicenni. Sulla piccola bara bianca di Diego era appoggiata una maglia da calcio e, nel campo dove si sono tenuti i funerali, i compagni della sua squadra hanno messo uno striscione con scritto “ciao Diego” e la divisa della squadra. Il campo sportivo era affollato di gente già alle 9 del mattino e quando sono arrivati i feretri, senza fiori, sono stati accompagnati dai versi del brano di Vasco Rossi, ‘Un senso’.

La mamma dei due gemelli ha scritto una lettera per Diego ed Elena

Alla fine della funzione religiosa è stata letta una lettera scritta dalla madre dei gemelli, Daniela Fumagalli, che ha commissionato ad un’amica di famiglia il difficile e commovente compito: “Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama “mamma”. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto. Sono stata fortunata a essere la vostra mamma. Ora chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così”.

La lettera si conclude così: “Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome, Elena e Diego, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto. Mi mancherete tantissimo”.