Levante, mutande e reggiseno, mai vista così – FOTO

Levante esplode su Instagram: la cantautrice italiana pubblica in rete una foto sensualissima.

Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Caltagirone ha pubblicato 4 album nella sua vita e si è distinta per il ruolo di giudice nel 2017 all’undicesima edizione del talent X-Factor. Levante è molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da più di 845mila persone. La xclasse 1987, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto bellissimo. L’artista ha mostrato ai fan tutta la sua femminilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo, lunedì infuocato in palestra, il top stringe troppo il lato A – FOTO

Lo scatto da urlo di Levante

Levante ha sorpreso tutti i suoi fan con uno scatto favoloso. Se siete curiosi di guardare la foto, cliccate su successivo.