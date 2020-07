Anna Tatangelo da sballo, gli scatti in palestra sono sensazionali: forme da urlo, il top aderente della cantante e da impazzire

E’ un momento davvero topico per Anna Tatangelo. La cantante, dopo un complicatissimo inizio di 2020, è ritornata a splendere. Nei primi mesi dell’anno, la separazione dal compagno storico Gigi D’Alessio, con la difficoltà di gestirla con il lungo isolamento nella pandemia. Ma ora è tutto cambiato. Il look, innanzitutto, con una inedita capigliatura bionda, un po’ ‘strana’ forse inizialmente per i fan di Anna. Ma che adesso che ci si è abituati a vederla le dona decisamente e le conferisce un’aria diversa dal solito, una bellezza ritrovata e piuttosto aggressiva. Cambiamento che era stato preannunciato dall’azzeramento del profilo di Instagram, con la cancellazione di tutti i contenuti risalenti a prima del mese scorso. Un cambiamento netto, che probabilmente riguarda anche la sua vita privata. I rumours su una nuova storia d’amore non hanno trovato ancora conferma definitiva, ma si stanno susseguendo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, il post per il suo ‘Guapo’ incendia Facebook, che bellezza – FOTO