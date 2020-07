Valentina Vignali, la FOTO da ragazza, non sembra nemmeno lei. Lo scatto acqua e sapone fa impazzire i suoi tantissimi fans

Valentina Vignali ha pubblicato uno scatto al mare che ha fatto girare la testa ai suoi fans, ma non è il primo e non sarà di certo l’ultimo. La giocatrice di basket fa impazzire continuamente i suoi followers con gli scatti che pubblica sul suo profilo privato di Instagram.

Valentina Vignali ha fatto impazzire i fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato

Valentina è molto seguita sui social e le ragazze provano molto empatia nei suoi riguardi. Per chi non lo sapesse, Valentina ha avuto una storia importantissima di quattro anni con Stefano Laudoni. Lei pensava di aver trovato l’amore della sua vita, era felicissima e innamorata, fino a che non ha scoperto che il suo ragazzo l’aveva tradita ripetutamente. Dopo una serie di tira e molla, si sono lasciati definitivamente e lei ha ritrovato l’amore con Lorenzo proprio quando non lo stava più cercando e non ci sperava più. Stefano la rende felice e la fa sentire una principessa, cosa che Stefano con i suoi continui tradimenti ovviamente non aveva mai fatto.

Valentina ha parlato per la prima volta di Lorenzo mentre era nella casa del Grande Fratello. All’epoca ancora non aveva superato del tutto la storia d’amore con Stefano e ne parlava ancora, poi quando è uscita dal reality ha ritrovato Lorenzo ad aspettarla e i due ad oggi sono ancora insieme e sono felici.

