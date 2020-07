Gian Maria Antinolfi, chi è. La nuova fiamma di Belen Rodriguez

Curiosi di sapere chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Gian Maria Antinolfi è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’argentina

E’ lui la nuova fiamma di Belen Rodríguez. Il suo nome è Gian Maria Antinolfi ed è un imprenditore napoletano. A quanto pare la bella showgirl argentina ha un debole per i ragazzi di Napoli. I due hanno trascorso il week end insieme al mare, uno tra le braccia dell’altro e si sono fatti scappare un bacio di troppo che non è passato inosservato dal gossip. La loro foto infatti è uscita come copertina del settimanale Chi di Alfonso Signorini. Curiosi di sapere chi è il giovane Antinolfi? Scopriamolo insieme.

Gian Maria Antinolfi, chi è la nuova fiamma di Belen