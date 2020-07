Dramma in casa: madre muore sotto gli occhi del figlio e del marito

Una madre di 58 anni è morta ieri a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia, battendo la testa su un mobile dopo essere stata colpita da un malore.

Tragedia in provincia di Brescia, dove una donna di 58 anni è deceduta mentre aiutava il marito nel trasloco. È accaduto a Quinzano d’Oglio nella mattinata di ieri, lunedì 6 luglio. Secondo le prime informazioni, la donna stava spostando dei mobili in casa insieme al marito, quando sarebbe stata colta da un malore che le ha fatto perdere i sensi. Purtroppo, nella caduta, la 58enne ha battuto la testa contro uno dei mobili. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, praticamente sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto con il mobile. Ad assistere alla tragedia, oltre al marito, il figlio della coppia.

Una donna di 58 anni è deceduta nella mattinata di ieri, lunedì 6 luglio, in un tragico incidente domestico consumatosi a Quinzano d’Oglio, comune in provincia di Brescia. La vittima, di origine indiane, secondo quanto riferito dalla redazione di Brescia Today, mentre aiutava il marito a spostare dai mobili sarebbe stata colpita da un malore, probabilmente provocato dal caldo, che le ha fatto perdere l’equilibrio. Cadendo a terra, la 58enne ha battuto la testa contro uno dei mobili che stava spostando.

Avvertiti immediatamente dal marito, presso l’abitazione, sita nel centro del comune del bresciano, è arrivato lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per la donna di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Inutili, dunque, i tentativi di rianimazione dei medici e prima di una vicina che si era precipitata presso l’abitazione. Intervenuti anche i carabinieri per i primi rilievi e per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ad assistere alla tragedia, oltre al marito impegnato nel trasloco, anche il figlio dei coniugi che si trovava in casa.

Stando a quanto riporta Brescia Today, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Manerbio in attesa di essere restituita ai familiari per i funerali, che potrebbero essere celebrati in India, nazione d’origine della donna.