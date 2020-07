Costanza Caracciolo “scopre” il seno al mare con la famiglia

Per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono iniziate le vacanze e la coppia, con Stella e Isabel al loro fianco, è partita per trascorrere qualche giorno in Versilia

Visualizza questo post su Instagram •Happy Saturday•🖤✔️ #summer20 #bikini #black Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 4 Lug 2020 alle ore 5:58 PDT

Costanza Caracciolo la conosciamo tutti per la sua partecipazione nell’estate 2008 al programma di Canale 5 Veline vincendo la finalissima del 18 settembre in tandem con la mora Federica Nargi. Le due ragazze sono sono state per quattro edizioni consecutive, dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012, le veline di Striscia la Notizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elena Santarelli, il relax diventa uno spettacolo sensuale – FOTO

Prima di Vieri ha avuto una relazione con Primo Reggiani dal 2014 al 2016. Il 18 novembre 2018 diventa mamma di Stella e il 18 marzo 2019 si sposa civilmente con il suo Christian Vieri ad Affori, storico quartiere di Milano, a villa Litta. L’ultima bella notizia invece la nascita della piccola Isabel lo scorso 25 marzo proprio in piena emergenza Covid.

Costanza Caracciolo paparazzata al mare con un seno di fuori

La coppia di neo genitori sta finalmente trascorrendo un momento di relax al mare in Versilia con le due bambine ma i fotografi hanno beccato Costanza Caraccioli in un momento in cui le si è leggermente scoperto il seno. Costanza è infatti a mano con la piccola Stella Prende e poi la prende in braccio e tra un gioco e l’altro le sfugge un capezzolo che finisce nel mirino dei flash. A tutti è successo di restare “fregati” da uno slip un po’ troppo sgambato o da un reggiseno non proprio adeguato alla nostra fisicità, in ogni Caso Costanza ha dimostrato il suo sapersi mostrare composta e mai volgare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Bianca Atzei e lo sguardo seducente, boom di commenti – FOTO

Dopo la seconda gravidanza ha infatti ritrovato in poco tempo una fisicità magnifica, più morbida di quella che la vedeva calcare il tavolone di Striscia la Notizia nel 2008 ma sempre affascinante e con tratti forse ancora più sensuali rispetto a quelli che aveva da ragazzina.

Visualizza questo post su Instagram •Ciao Mamma• 💕 #stellina ⭐️🤗 Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:54 PDT

Sulla sua pagina Instagram infatti Costanza sfoggia molte foto che ne evidenziano il fascino e i fan sono concordi nel farle notare questua sua nuova femminilità ritrovata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter