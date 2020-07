Laura Torrisi, un sorriso e un costume nero che incantano – FOTO

Laura Torrisi è già in vacanza. Dopo il lockdown molti vip si stanno godendo un meritato relax in posti incantevoli, ma lei con la sua bellezza esagera…

Laura Torrisi si gode l’estate italiana. Da circa una settimana posta su Instagram foto che la ritraggono in posti bellissimi. Non sappiamo precisamente dove si trovi ma una cosa è certa: la sua bellezza è rimasta immutata nel tempo. L’attrice ha un lato b perfetto, impossibile da non notare, soprattutto se la donna continua a pubblicare post in cui mette in bella mostra i suoi punti forti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Monica Bellucci a letto è una dea | senza veli incanta i fans | FOTO

Laura Torrisi, bellezza e mare combo perfetta