L’attrice Naya Rivera di ‘Glee’ è scomparsa in un lago in California

L’attrice Naya Rivera è scomparsa durante una gita in barca con suo figlio di 4 anni: la donna ha 33 anni ed è una delle protagoniste della serie televisiva ‘Glee’

L’attrice della famosa serie tv ‘Glee‘, Naya Rivera, è scomparsa ieri durante una gita in barca. La 33enne era con il figlio di 4 anni Josey Hollis Dorsey e insieme avevano affittato una barca per andare sul lago Piru in California a nuotare nelle splendide acque di quella zona. Ma gli addetti al noleggio, non vedendoli ritornare all’ora concordata, sono usciti in mare a cercarli e hanno ritrovato il piccolo solo sull’imbarcazione. Mentre la Rivera non c’era a bordo della barca e finora non si sa dove sia finita. Potrebbe essere anche annegata. Secondo il racconto di Josey (rimasto illeso), sua madre stava nuotando insieme a lui ma poi non sarebbe tornata indietro. Le ricerche dei sommozzatori nel lago e nelle aree adiacenti continuano ma, per ora, non c’è traccia della 33enne protagonista della serie tv di successo ‘Glee‘.

Si teme che Naya Rivera sia annegata

Durante la scorsa notte le ricerche si sono fermate: domani mattina (ora locale della California) le ricerche continueranno. Secondo le emittenti televisive statunitensi KABC e KNBC, i sommozzatori sono preoccupati perché hanno paura che l’attrice possa essere annegata nel lago.

Naya Rivera è nata a Santa Clarita, 33 anni fa. È conosciuta dal grande pubblico per la parte di Santana Lopez in ‘Glee’, nota serie televisiva americana, che ha riscosso molto successo anche in Italia. Ha fatto piccole parti in ‘Willy, il principe di Bel-Air’ e in altre sit-com.

Le sono state conferiti due ALMA Awards come “Favorite Female Music Artist” e “Favorite TV Actress-Comedy”.