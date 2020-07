Serie A, si infiamma la lotta Scudetto: il calendario di Juventus, Lazio, Atalanta ed Inter

Si infiamma la lotta Scudetto di Serie A dopo le sconfitte di Juventus e Lazio e la vittoria dell’Atalanta che ha scavalcato l’Inter, impegnata stasera a Verona.

La Juventus ha visto sfumare l’occasione di volare in classifica e avvicinarsi alla conquista dello Scudetto uscendo sconfitta dallo stadio San Siro per mano del Milan. Un 4-2 sonoro ed in rimonta per la squadra bianconera, che non prendeva 4 reti in campionato dal 2013, mentre dal Milan dal lontano 1989. Con la sconfitta di martedì, il club torinese rimane in testa alla classifica con un discreto vantaggio da Lazio, Inter e Atalanta, ma la lotta Scudetto è ancora apertissima. A sette giornate dal termine della Serie A 2019/2020 le quattro squadre in lizza si ritrovano in soli 11 punti, che potrebbero diventare 9 in caso di vittoria questa sera dell’Inter.

Leggi anche —>Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

Serie A, lotta a quattro per lo Scudetto: il calendario di Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta

Martedì sera a San Siro, la Juventus ha rimediato una brutta sconfitta per 4-2 contro il Milan. Ko reso più doloroso perché arrivato in rimonta con i bianconeri in vantaggio per 2-0 nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la Juventus rimane saldamente in testa alla classifica a sette giornate dal termine, ma perde la ghiotta occasione di volare a più 10 dalla Lazio, sconfitta nel pomeriggio di martedì dal Lecce, e virtualmente a più 14 dall’Inter, impegnata stasera a Verona. A questo si aggiunge la vittoria dell’Atalanta che ieri sera, battendo la Sampdoria, ha sorpassato l’Inter e si è piazzata a meno 9 dalla capolista candidandosi di diritto alla vittoria finale.

La lotta Scudetto, con 21 punti a disposizione per le pretendenti (24 per l’Inter), rimane, dunque, apertissima.

Questo il quadro completo della lotta Scudetto che Juventus, Lazio, Inter e Atalanta si preparano ad affrontare prima della bandiera a scacchi.

Giornata/Squadre Juventus 75 punti Lazio 68 punti Atalanta 66 punti Inter 64 punti 31^ giornata 07/07 MILAN 4-2 07/07 LECCE 2-1 08/07 Sampdoria 2-0 09/07 VERONA 32^ giornata 11/07 Atalanta 11/07 Sassuolo 11/07 JUVENTUS 13/07 Torino 33^ giornata 15/07 SASSUOLO 15/07 UDINESE 14/07 Brescia 16/07 SPAL 34^ giornata 20/07 Lazio 20/07 JUVENTUS 18/07 VERONA 19/07 ROMA 35^ giornata 23/07 UDINESE 23/07 Cagliari 21/07 Bologna 22/07 Fiorentina 36^ giornata 26/07* Sampdoria 26/07* VERONA 26/07* MILAN 26/07* GENOA 37^ giornata 29/07* CAGLIARI 29/07* Brescia 29/07* PARMA 29/07* Napoli 38^ giornata 02/08* Roma 02/08* NAPOLI 02/08* Inter 02/08* ATALANTA

*Data da definire

In maiuscolo le gare in trasferta.

Serie A, il computo degli scontri diretti tra le pretendenti per lo Scudetto

In caso di arrivo a pari punti, a decidere la classifica finale sarebbero gli scontri diretti. In tal senso, la Juventus è in vantaggio sull’Inter, in virtù delle due vittorie nelle altrettante gare disputate, mentre deve ancora disputare i ritorni con Lazio ed Atalanta, con cui ha rispettivamente perso e vinto all’andata.

La Lazio, che deve ancora sfidare la Juventus, è in perfetta parità con l’Inter negli scontri diretti (in caso di arrivo a pari punti si prenderebbe in considerazione la differenza reti complessiva), ma in svantaggio con l’Atalanta.

I nerazzurri, dunque, sono in svantaggio con la Juventus ed in parità con la Lazio, mentre sfideranno all’ultima giornata i bergamaschi.

La Dea Può, invece, al momento contare sul vantaggio maturato nella doppia sfida contro la Lazio in attesa degli incontri con Juventus e Inter.

Scontri diretti Juventus Lazio Atalanta Inter Juventus – Ritorno da disputare (Andata: Lazio-Juventus 2-1) Ritorno da disputare (Andata: Atalanta-Juventus 1-3) JUVENTUS Lazio Ritorno da disputare (Andata: Lazio-Juventus 2-1) – ATALANTA Parità Atalanta Ritorno da disputare (Andata: Atalanta-Juventus 1-3) ATALANTA – Ritorno da disputare (Andata: Inter-Atalanta 1-1) Inter JUVENTUS Parità Ritorno da disputare (Andata: Inter-Atalanta 1-1) –

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.