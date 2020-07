Jasmine Carrisi, bellezza ‘in maschera’ – FOTO

Jasmine Carrisi, la figlia del cantante Al Bano e di Loredana Lecciso, riscuote successo con il suo scatto ‘in maschera’

Quella appena iniziata sarà di certo una estate indimenticabile per Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, 19 anni, ha concluso poche settimane fa le scuole superiori con il suo esame di maturità e non solo. E’ in circolazione da alcuni giorni il suo primo singolo nel mondo della musica, dal titolo ‘Ego’. Un brano che tra i giovanissimi sta già spopolando sulle varie piattaforme e che preannuncia un certo successo per lei in questi mesi. Con questa canzone d’esordio, Jasmine spera di poter ripercorrere la lunga e fortunata carriera genitoriale. A lei i migliori auguri, non sarà facile ma di certo ha chi può consigliarla per il meglio e guidarla in un percorso sempre molto particolare come quello della carriera artistica.

