Bonus mese di luglio: vi spieghiamo quando saranno pagati

L’Inps nel mese di luglio procederà a pagare varie indennità messe in campo dal governo per fronteggiare la pandemia e la contrazione economica che ne è seguita.

Per quanto riguarda la Naspi, cioè la Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, i pagamenti (degli importi sia per il mese di giugno sia per il mese di luglio) dovrebbero essere effettuati a partire dal 10 luglio prossimo.