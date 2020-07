Bianca Atzei, lo stacco di coscia è impressionante, gambe e fisico da urlo – foto

Bianca Atzei tra le braccia della sua anima gemella, una cena a lume di candela e un panorame mozzafiato. Niente di meglio da desiderare

La cantante Bianca Atzei dopo la delusione d’amore per Max Biaggi è tornata a sorridere. Ora è legata a Stefano Corti e insieme stanno vivendo una storia d’amore piena di passione. La donna aveva anche dedicato una canzone al suo ex intitolata “Ora esisti solo tu”, ma nel 2017 la loro storia è terminata e quell’anno è stato per entrambi molto travagliato. Il motociclista aveva avuto un brutto incidente ed era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Camillo di Roma. La donna in un’intervista aveva raccontato: “Spero che questo sia solo un brutto sogno”.

Bianca Atzei, insieme al suo amore