A breve si svolgerà il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e il calendario delle Final Eight di Champions League, in programma dal 12 al 23 agosto in Portogallo.

Ci siamo. Dopo mesi di stop per via dell’emergenza, oggi arriva un primo assaggio della fase finale della Champions League. Nessuna partita in programma, ma i sorteggi di quella che è stata ormai ribattezzata come Final Eight, che si svolgerà dal 12 al 23 agosto. Alle 12 a Nyon si conoscerà, dunque, il calendario della fase finale che, però, non sarà completo per intero. Ad oggi, difatti, solo quattro squadre hanno guadagnato l’accesso ai quarti di finale: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain. Il quadro si definirà tra il 7 e l’8 agosto quando si disputeranno i ritorni degli ultimi quattro ottavi di finale che vedranno impegnate anche Juventus e Napoli.

Champions League, il sorteggio delle Final Eight: gli accoppiamenti ed il calendario

Alle 12 presso la sede Uefa di Nyon si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Champions League. L’evento tanto atteso è in programma dal 12 al 23 agosto, quando si disputerà la finale allo Stadio Da Luz di Lisbona. Non sono previste gare di ritorno, ma tre turni (quarti, semifinali e finale) in gara secca in soli 12 giorni.

Il tabellone per la fase conclusiva della competizione non è ancora completo, considerando che lo stop per il coronavirus non ha permesso di terminare gli ottavi di finale, ostacolo già superato da Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain. All’appello mancano quattro squadre che tra il 7 e l’8 agosto si giocheranno, a porte chiuse, gli ultimi pass per i quarti. Per tale ragione all’interno delle urne, insieme alle già qualificate, ci sarà la partita da disputare.

Il quadro dei sorteggi:

Squadre qualificate:

Atalanta;

Atletico Madrid;

Lipsia;

Paris Saint-Germain;

Match da disputare:

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

Barcellona-Napoli (andata 1-1)

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

Juventus-Lione (andata 0-1)

Date:

Quarti di finale: dal 12 al 15 agosto

Semifinali: 18 e 19 agosto

Finale: 23 agosto

Per il sorteggio non sono previsti criteri specifici, contrariamente a quanto accade per gli ottavi di finale, dunque, si potrà assistere a quarti di finale tra società della stessa nazione o che già si sono affrontate nelle prime fasi del torneo. Per evitare un nuovo sorteggio, verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali e le relative date.

La Uefa ha stabilito, inoltre, che la Supercoppa Europea si disputerà a Budapest il 24 settembre, mentre la finale di Champions League della prossima edizione ad Instanbul, città che era stata designata per ospitare la finale di quest’anno. Quella del 2022, invece, si giocherà a San Pietroburgo.