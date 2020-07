Lucca Comics & Games si farà. Tutte le informazioni sulla nuova veste delle kermesse

Lucca Comics & Games si farà. Il Coronavirus non è riuscito a fermare la kermesse più amata da tutti gli appassionati del settore dedicata alla cultura pop

Buone notizie per chi aspettava Lucca Comics & Games. La kermesse dedicata ai fumetti, video games, anime, serie tv tornerà come di consueto a cavallo tra ottobre e novembre, nel periodo di Halloween. Le date previste sono infatti dal 29 ottobre al 1° novembre.

Rispolverate i vostri cosplay, la cittadina toscana è pronta per un’edizione inedita che non lascerà a bocca asciutta gli appassionati del settore “nerd”.

Per evitare il consueto bagno di folla che imperversa per le strade di Lucca durante il periodo della manifestazione e per rispettare le norme anti-covid, tutto avverrà in maniera rivisitata.

Innanzitutto la vendita dei biglietti sarà fortemente ridotta. Inoltre l’evento sarà basato essenzialmente sul concetto di crossmedialità. Pochi accessi fisici ai padiglioni e luoghi della fiera, molti incontri digitali e non solo. Si rinnova la partership con la Rai, in particolare con Radio2, emittente ufficiale dell’evento, che seguirà sulle sue frequenze gli appuntamenti più succulenti.

Altri incontri e spettacoli invece saranno disponibili solo on demand e a pagamento, in diretta sulle piattaforme digitali della manifestazione attraverso una controparte fatta di pacchetti premium, anteprime e proiezioni.

I 4 pilastri del nuovo Lucca Comics & Games