Nuovi protocolli per le riprese in tutto il mondo, ripartono il cinema e le molteplici serie televisive. Scopri tutte le novità, presto nelle sale!

Riparte il cinema, grazie ai nuovi protocolli che prevedono il consueto utilizzo di mascherine, gel igienizzante per le mani e test sierologici a tappeto. A ciò si aggiungono quarantene preventive, sia per gli attori che per le numerose troupe impiegate nel settore. Un mondo difficile da regolamentare, quello del cinema e delle produzioni televisive, poiché prevede un’interazione quasi necessaria tra decine e decine di individui, sia di fronte che dietro le telecamere. Ma, con la sola eccezione di Los Angeles, vittima di una nuova ondata di contagi, in tutto il mondo le riprese cominciano ad ingranare. Vediamo allora quali saranno le nuove uscite della stagione 2020/2021.

Cinema e serie tv: i ritorni più attesi

Attesissimo, il sequel di Avatar, ad oltre dieci anni dall’uscita del primo film. Avatar, campione di incassi nella storia del cinema fino all’uscita di Avangers Endgame nel 2019, ha riscosso a suo tempo un successo planetario. Altro grande ritorno è quello di Animali Fantastici, terzo capitolo dello spin-off nato dalla penna di J.K.Rowling. Sempre in Gran Bretagna, dovrebbero riprendere le riprese di Jurassic World (must indiscusso degli anni passati) e The Batman, con Robert Pattison. Tornano anche le serie tv: Marta Kauffaman, coautrice di Friends, si dice fiduciosa di poter ripartire con le riprese dell’episodio speciale e sembra ormai certo che a gennaio arrivi anche la quinta stagione de La Casa di Carta. Non ci resta che attendere!

