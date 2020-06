La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 21 giugno

Aggiornati sul sito della Protezione Civile il bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da coronavirus diffusasi nel nostro Paese.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino che inquadra la situazione sanitaria dell’epidemia da coronavirus in Italia. La nota odierna conferma il trend positivo che ormai si registra da oltre un mese con i pazienti di terapia intensiva ed i soggetti attualmente positivi in calo. Numeri confortanti soprattutto se confrontati con quelli registratisi tra marzo e aprile nel pieno picco dell’emergenza. Purtroppo salgono ancora i decessi, ma anche i questo caso gli incrementi sono ben lontani rispetto a quelli segnalati nei mesi precedenti.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 21 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 21 giugno, 240 positivi attuali in meno

Nel pomeriggio, è arrivato il consueto aggiornamento sul sito della Protezione Civile in merito all’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando alla nota di oggi, domenica 21 giugno, salgono ancora i casi risultati positivi che giungono a 238.499 con un incremento nelle ultime 24 ore di 224. Di questi sono attualmente positivi 20.972 soggetti, ossia 240 in meno rispetto a ieri. Registrato un nuovo alleggerimento della pressione sui reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani: risultano 148 i ricoveri ad oggi, 4 in meno di ieri.

Stando al nuovo bollettino, le persone guarite in Italia sono ad oggi dall’inizio dell’emergenza 182.893, con un incremento da ieri di 440 soggetti. Si aggrava il bilancio dei decessi con 24 vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale a 34.634.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 21 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 92.968 – 16.570 – 62.555;

– Piemonte – 31.241– 4.051 – 25.177;

– Emilia Romagna – 28.221 – 4.231 – 22.818;

– Veneto – 19.245 – 2.002 – 16.660;

– Toscana – 10.210 – 1.095 – 8.750;

– Liguria – 9.927 – 1.549 – 8.130;

– Lazio – 8.017 – 827 – 6.199;

– Marche – 6.768 – 994 – 5.247;

– Campania – 4.617 – 431 – 4.060;

– Puglia – 4.527 – 540 – 3.765;

– Trento – 4.463 – 466 – 3.944;

– Friuli Venezia Giulia – 3.305 – 344 – 2.883;

– Abruzzo – 3.281 – 459 – 2.419;

– Sicilia – 3.072 – 280 – 2.651;

– Bolzano – 2.622 – 292 – 2.255;

– Umbria – 1.438 – 78 – 1.345;

– Sardegna – 1.369 – 132 – 1.209;

– Valle d’Aosta – 1.193 – 146 – 1.042;

– Calabria – 1.173 – 97 – 1.040;

– Molise – 441 – 23 – 378;

– Basilicata – 401 – 27 –366.

Leggi anche —> Familiari delle vittime del Covid-19, richiesto importante chiarimento alla Regione Lombardia

Leggi anche —> Covid19. Bassetti e Remuzzi: “Carica virale bassa per i nuovi positivi”



Dal confronto con la mappa pubblicata nella giornata di ieri e quella odierna, emerge che i 24 decessi registratisi nelle ultime 24 ore sono stati segnalati in Lombardia (13), Emilia Romagna (1), Piemonte (6) e Liguria (4).

Non sono stati segnalati nuovi casi di contagio in sette regioni: Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.