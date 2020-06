Chi è Lory del Santo: dalle notti d’amore al drammatico lutto

Nata come valletta del Festivalbar e divenuta poi showgirl e attrice di fama internazionale, Lory del Santo ha una burrascosa vita alle spalle. Tanto gli amori, altrettanti i lutti.

Classe 1953, Lory del Santo è un’attrice e showgirl che ha rappresentato un pezzo di storia della televisione italiana. Famosissime le sue storie d’amore con alcuni degli uomini più famosi del mondo, tra cui Donald Trump, con cui l’attrice racconta di essere uscita tre volte in passato. Di non poco conto anche i flirt con Gianni Agnelli e George Harrison e la famosa notte d’amore con l’allenatore Roberto Mancini. Lory del Santo è stata inoltre sposata con il chitarrista Eric Clampton, che era rimasto completamente rapito dalla sua bellezza. Ma la vita dell’attrice non è stata sempre rose e fiori: dietro al successo e alle molteplici storie d’amore si nasconde un terribile dramma familiare che ha coinvolto due dei tre figli.

Lory del Santo, la tragica morte dei figli

Ha impiegato molti anni ad aprirsi sulla questione, Lory del Santo, che nella vita ha subito l’atroce morte di due dei tre figli. Il primo, Conor, nato dal matrimonio con Eric Clampton, è scomparso a soli 5 anni per un tragico incidente. La showgirl si trovava a New York, al 53° piano di un grattacielo, quando il bambino è precipitato da una finestra lasciata per imperizia aperta da un addetto ai lavori. “Non potevo immaginare che la vetrata fosse aperta, perché nei grattacieli non si aprono le finestre” ha raccontato, sconvolta, Lory del Santo. Il secondo lutto è arrivato anni dopo e la showgirl ne ha parlato solo recentemente, quando è stata concorrente del GF. Soffriva di una malattia cerebrale, Loren, suicidatosi a causa di una forma di depressione cronica, nota come anedonia. Non si è mai saputo il nome del padre e la del Santo ha ammesso di non essere nemmeno sicura che lui sappia della morte del figlio.

