Lutto nel mondo del cinema, muore attore del Signore degli Anelli

È morto ad 88 anni l’attore britannico Ian Holm. Una lunga carriera piena di soddisfazioni, in particolar modo per il ruolo interpretato nelle trilogie de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit“. Ha interpretato anche l’androide Ash in “Alien” del 1979.

Morto Ian Holm, ha raggiunto il successo interpretando l’hobbit Bilbo Baggins ne Il Signore Degli Anelli

Un attore molto versatile e dinamico, capace di passare da un personaggio all’altro, tutti completamente differenti tra di loro. “È morto pacificamente in ospedale, con la sua famiglia e la sua badante. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo” ha spiegato l’agente. Ha anche aggiunto che la sua malattia era legata al Parkinson. Nel 2001 ha avuto il cancro, ma era riuscito a sconfiggerlo. Sul web tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei fans che oggi piangono la sua scomparsa. Nonostante l’età avanzata, si fatica ad accettare la morte di un volto così familiare per tanti che sono cresciuti con quelle trilogie. “Mi mancherà per sempre, non lo so spiegare quanto sto male oggi al pensiero che se ne sia andato” scrive un utente su Twitter. Un altro risponde: “Sono cresciuto insieme ai suoi personaggi e non posso credere che sia morto. Grazie ai ruoli interpretati, però, vivrà per sempre nei nostri cuori”.

“Questo 2020 ci ha strappato via pure una vita che non dimenticheremo mai. Grazie Ian Holm per tutti i ruoli che ci hai fatto vivere, con te se ne va un pezzo della mia infanzia. Non ti dimenticheremo mai, questa è una promessa”.