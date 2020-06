Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 18 giugno

La Protezione civile, nella giornata di oggi giovedì 18 giugno diramerà il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 17 giugno

Come di consueto, la Protezione Civile nella giornata di ieri ha reso noto il bollettino relativo all’epidemia da coronavirus in Italia. Stando al comunicato del Dipartimento, i casi di contagio totale erano 237.828. Scendevano, invece, gli attualmente positivi 23.925 in totale ed i pazienti in terapia intensiva 163. I guariti avevano registrato un incremento: il bilancio complessivo era 179.455. Infine, purtroppo, saliva il numero dei decessi a 34.448. Il Dipartimento in merito ai casi totali, ieri ha specificato che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi, sottraendo un errato positivo.

Bollettino Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 16 giugno

La Protezione Civile nella giornata di martedì ha pubblicato il bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia. Stando alla nota, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 237.500 . Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi giunto a 24.569. In calo i ricoveri in terapia intensiva, ieri 177. Il numero dei guariti era giunto a 178.526. Purtroppo si aggravava ancora il bilancio dei decessi portando il totale a 34.405.

L’infettivologo Bassetti: “Catastrofisti e pessimisti non saranno contenti dei numeri”

“Sta continuando la rapida discesa dei casi ospedalizzati di Covid-19 sia in rianimazione che negli altri reparti, con numeri così bassi, che non si vedevano dai primi di marzo“. Inizia così il lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook dall’infettivologo Matteo Bassetti che ha commentato la discesa dei dati relativi all’epidemia da coronavirus. Il direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha proseguito spiegando che i nuovi contagi registrati negli ultimi giorni, per lo più asintomatici, preoccupano meno il sistema sanitario italiano rispetto a quanto vistosi tra marzo e aprile. Questi casi, scrive Bassetti, però, devono ovviamente essere attenzionati al meglio da parte del sistema di prevenzione.

L’infettivologo, poi, lancia una stoccata a tutti quelli che temevano un aumento dei casi successivo alle riaperture: “I catastrofisti e i pessimisti, di cui l’Italia è stata ed è ancora piena, non saranno contenti di questi numeri. Io e molti miei colleghi, invece si”.

Superbonus del 110%: ampliati i soggetti che potranno beneficiarne

Il superbonus del 110% nasce con un intento quello di far ripartire il settore dell’edilizia. Tale presupposto incontrava però un limite nel momento in cui si riscontravano esclusioni rilevanti in tema di soggetti che avrebbero potuto richiedere il beneficio. Per tale ragione il Decreto Rilancio, in fase di conversione, amplierà lo spettro di chi potrà avanzare domanda. Ed infatti, il superbonus sarà esteso anche ai lavoratori autonomi ed alle imprese che si trovano in condomini. Ma come? Un esempio per chiarire: se è il condominio a richiedere di effettuare i lavori, dell’agevolazione usufruiranno anche eventuali attività commerciali o uffici che si trovano al suo interno. Diversamente questi ultimi, se volessero effettuare lavori autonomamente non potrebbero usufruirne.

Non ponendo la legge dei limiti al tipo di condominio significa che le imprese ed i lavoratori autonomi potranno godere del superbonus qualora si trovino in un condominio ove vengano effettuati i lavori per cui l’agevolazione è prevista.

Coronavirus, contagiati identificabili dalla voce. Studio italo-israeliano

Gli studi sul virus proseguono senza soluzione di continuità. La corsa alla cura, al vaccino ed a tutto ciò che possa permetterne una diagnosi in tempi rapidi è incessante.

Proprio riguardo tale ultimo aspetto, degna di nota è la ricerca che Italia ed Israele, nello specifico l’ Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Accademia di Ingegneria Afeka di Tel, starebbero mettendo a punto uno strumento rivoluzionario. Tramite un programma scaricabile sul proprio device, si sarebbe in grado di scoprire grazie al tono della voce, al respiro o alla tosse se si è infetti dal virus.

