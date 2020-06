Il trafficante di droga ha trascorso 33 anni nelle carceri nordamericane, in alcuni dei più duri. Ha testimoniato contro l’ex leader militare di Panama

Era un narco peculiare. Amava i Beatles, specialmente John Lenon. Se potessi, avrei partecipato alle proteste contro il razzismo. Credeva che gli Stati Uniti maltrattassero i latini e volessero vendicarsi a modo loro. Una delle sue massime preferite era che “il terrorismo è la bomba atomica dei poveri” . Era convinto, come il patrono Pablo Escobar , che una “tomba in Colombia fosse preferibile a una prigione” nell’impero. Eppure, Carlos Lehder ha trascorso 33 anni nelle carceri americane, in alcune delle più difficili. Ora è appena stato rilasciato dal carcere per motivi di salute.

Scarcerato narcos, la testimonianza

Gli erano state promesse riduzioni delle sanzioni e condizioni speciali per essere un testimone di punta contro Manuel Noriega, che detestava per aver tradito “molti colombiani. Li ha consegnati a una potenza straniera, solo per mantenere le proprie proprietà, la cocaina e il denaro”, ha detto. in un’intervista ai suoi tempi alla rivista “Semana”. Con le sue dichiarazioni, il dittatore e il capo furono condannati. Poliglotta, con un padre tedesco, scelse di essere portato in Germania. Già due dei figli di Rodrigo Lara e Luis Carlos Galán, i due politici più famosi uccisi dal cartello di Medellín, in particolare quest’ultimo, hanno avvertito che deve tornare in Colombia per affrontare un processo locale.

Deve raccontare tutto ciò che sa. Intanto il narcos ora è in Germania, passerà l’ il suo tempo in località sconosciuta come “premio” per aver dato un contributo nella testimonianza di un altro criminale.