Seconda ondata: dopo i 158 casi positivi, il capo epidemiologo spiega che un alto numero di infezioni è stato riscontrato tra venditori di frutti di mare

Buone notizie dalla capitale cinese. Secondo Wu Zunyou, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il nuovo focolaio di coronavirus “è sotto controllo“. Con queste esatte parole, l’esperto ha incoraggiato una città preoccupata a diventare il nuovo epicentro di una grande ondata di infezioni. “Nei prossimi giorni continueremo a vedere nuovi casi confermati, ma la trasmissione del virus è sotto controllo, quindi la curva si appiattirà gradualmente”, ha spiegato Wu oggi pomeriggio in una conferenza stampa a Pechino. Da quando sono scoppiati gli allarmi per le nuove infezioni legate al più grande mercato alimentare della città giovedì scorso, sono state individuate 158 infezioni . Oggi la National Health Commission ha segnalato 21 nuovi casi nella capitale, una dozzina in meno rispetto al giorno precedente. Va ricordato che Pechino aveva trascorso quasi due mesi senza denunciare un singolo infetto.

Leggi anche > Viaggi, la compagnia rischia la bancarotta

Seconda ondata, nuove restrizioni

L’epidemiologo Wu Zunyou ha sottolineato che il 13 giugno è stato il picco dell’attuale epidemia. “Quando dico che è sotto controllo, ciò non significa che il numero di casi non diventerà zero domani o dopodomani. La tendenza persisterà per un periodo di tempo, ma il numero di casi diminuirà, proprio come quello che abbiamo visto a gennaio. e febbraio “, ha avvertito. Molti esperti del gigante asiatico ritengono che questo controllo sia dovuto alla rapida azione delle autorità per fermare l’epidemia prima che si diffondesse. Hanno recuperato chiusure e restrizioni del passato. Qualcosa che ha sorpreso il pubblico al di fuori della Cina quando si confronta il numero di infezioni a Pechino.

Leggi anche > Per gli infermieri del Sud, rischio sfratto in Lombardia

Il livello di emergenza sanitaria è aumentato. Scuola elementare, media e asili nido sono chiusi. Migliaia di voli interprovinciali sono stati cancellati. I residenti nei due distretti ad alto rischio, Haidian e Fengtai, dove è stata segnalata la maggior parte degli infetti, non possono lasciare la città “.