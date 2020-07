Marina La Rosa seminuda in giardino, che bellezza – Foto

Marina La Rosa, bellezza intramontabile per la storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello: scatto suggestivo e sexy

Nel 2000, nel corso della prima, storica edizione del Grande Fratello, rapì tutti i telespettatori italiani con il suo fascino irresistibile. La messinese Marina La Rosa, da allora, ebbe un grande successo per alcuni anni, con varie apparizioni come attrice e come conduttrice tv. Marina si è poi dedicata per un po’ alla vita familiare: oggi è sposata e con due figli. E’ tornata prepotentemente alla ribalta lo scorso anno, partecipando all’Isola dei Famosi e arrivando seconda. A distanza di tempo, la sua bellezza non è cambiata.

