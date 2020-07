Queste app nascondono sono un virus | Possono rubare soldi e dati

Gli esperti di Check Point hanno scoperto 11 app per smartphone che nascondono all’interno il pericoloso virus Joker che può rubare soldi e dati

È ancora in circolazione il virus Joker. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un pericoloso malware per smartphone Android che è comparso per la prima volta nel 2017. Da quel momento sono spuntate sue diverse varianti per riuscire a superare i controlli del Play Store. E, a quanto pare, li avrebbe aggirati di nuovo. Infatti Check Point Technologies lo avrebbe trovato all’interno di 11 app.

Cosa può succedere ad avere un’app di queste nel proprio telefono? Diverse cose poco piacevoli. Difatti stiamo parlando di uno spyware che sottrae informazioni personali, legge i vostri messaggi, si inserisce nella vostra rubrica dei contatti potendo anche anche inviare SMS senza che ve ne accorgiate.

Una volta resa nota l’esistenza di questo virus in app nello store di Google, l’azienda ha commentato ammettendo le difficoltà nel riscontro di tale virus. Infatti quest’ultimo “utilizza praticamente ogni tecnica di cloaking nota, per nascondersi nel tentativo di passare inosservato“, ma non solo. Capita che, dopo un primo invio senza virus, vi sia un successivo aggiornamento con una nuova versione infetta.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come creare sticker personalizzati con iPhone e Android