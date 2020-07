WhatsApp, cosa è Stanza e come fare videochiamate fino a 50 persone

Su WhatsApp è arrivata Stanza, una funzione dell’app di messaggistica istantanea che consente di fare videochiamate fino a 50 persone

È arrivata su WhatsApp una funzione chiamata Stanza. Si tratta di feature dell’app di messaggistica istantanea e che permetterà di videochiamare fino a un massimo di 50 persone. Stiamo parlando quindi di un aggiornamento molto importante. Ricordiamo infatti che in questo momento io limite di persone partecipanti a una singola videochiamata è di 8 persone.

È dunque un salto notevole quello effettuato dall’app grazie all’update che è stato pubblicato dall’azienda di Menlo Park. Una nuova funzione che, pur essendo molto utile, non è immediatamente visibile. Difatti per utilizzarla bisognerà usare Facebook Rooms, cioè la piattaforma del social network sviluppata per le videoconferenze.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, come leggere i messaggi di nascosto senza essere visti