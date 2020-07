Le novità in questa estate 2020 non finiscono mai. Che ne dite dei nuovi costumi da bagno assorbenti? La svolta per le donne

Quante volte noi donne abbiamo rimandato un bagno in piscina o una giornata al mare per l’arrivo delle mestruazioni? O quante volte abbiamo dovuto condividerci le vacanze? E’ arrivato il momento di dire addio al problema. Le mestruazioni saranno solo un brutto ricordo del passato in questa estate 2020. Perché ? Semplice, è nata la collezione Period Swimwear ideata dall’imprenditrice Crystal Etienne, fondatrice di PantyPro, azienda specializzata in abbigliamento e intimo per il ciclo.

Costumi da bagno assorbenti, come funzionano