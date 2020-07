Diletta Leotta sempre più regina di Instagram, la bionda catanese anche in casa sua ha stile e fascino da vendere e forme vertiginose

Il ritorno della stagione calcistica, con le ultime giornate di campionato in corso in questo anomalo mese di luglio, è stato gradito dagli appassionati non solo per l’abbuffata di partite a recuperare il lunghissimo stop durante il lockdown. Ma anche per la possibilità di vedere nuovamente sugli schermi Diletta Leotta. La biondissima conduttrice catanese di DAZN è ormai una celebrità nel mondo sportivo e non solo. Anche se va detto che non abbiamo sentito più di tanto la sua mancanza, grazie ai suoi continui contributi durante il lockdown sul proprio profilo Instagram. Pur isolata in casa con il compagno, il pugile Daniele Scardina, ha continuato a lavorare e tenuto i contatti con l’esterno, fan compresi sui social network. Che hanno potuto bearsi di numerosissimi scatti davvero da urlo.

