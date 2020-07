Bologna-Napoli, ampio turnover per Gattuso: c’è una sorpresa

Al Dall’Ara la sfida nella sfida tra Mihajlovic e Gattuso. Piccinini di Forlì dirige l’incontro. Ampio turnover per Gattuso che lancia Lozano

Al Dall’Ara la sfida nella sfida tra Mihajlovic e Gattuso. Piccinini di Forlì dirige l’incontro. Ampio turnover per Gattuso costretto a gestire gli impegni ravvicinati. Il tecnico del Napoli ha una rosa che gli permette di ruotare l’undici da mandare in campo. Così, rispetto alla gara di domenica sera pareggiata contro il Milan, Gattuso rilancerà dal primo minuto Politano, Milik, Meret, Manolas, Hysaj e Demme. Anche Elmas partirà dal primo minuto come era accaduto a Genova. La grande sorpresa che piacerà anche ai tifosi è la partenza di Lozano dall’inizio. Il messicano è reduce da una serie di spezzoni positivi. Il momento mentale negativo sembra alle spalle. Lo spirito è quello giusto e anche la gamba. Così, Gattuso sembra aver deciso di lanciarlo finalmente dall’inizio, facendo anche rifiatare Insigne. Una grande occasione per Lozano. Il giocatore si sta giocando in queste ultime giornate la possibilità di restare a Napoli.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Sarr, Bonini, Corbo, Tomiyasu, Krejci, Baldursson, Dominguez, Svanberg, Poli, Sansone, Juwara, Cangiano, Orsolini, Santander.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Karnezis, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Fabian, Mario Rui, Lobotka, Allan, Insigne, Callejon, Mertens.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

La partita tra Bologna e Napoli è in programma alle ore 19.30 e sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn e Dazn1 (Sky canale 209).

