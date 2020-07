Galyn Gorg è morta a soli 56 anni: l’attrice e ballerina, molto conosciuta anche in Italia, è venuta a mancare nel giorno del suo compleanno.

E’ morta oggi Galyn Gorg, un decesso avvenuto fatalmente proprio nel giorno del suo compleanno, a 56 anni appena compiuti. Le ragioni della morte della celebre attrice e ballerina sono ancora sconosciute, ma considerando la sua età si ipotizza una morte a seguito di una lunga malattia o di un incidente. A darne notizia è stato il suo collega coreografo e ballerino Steve la Chance che sui social ha così ricordato Galyn Gorg: “Ti ricorderò così, dancing with the angels (danza con gli angeli)”. Non sono mancati omaggi e attestazioni di stima per la famosa ballerina nemmeno in Italia, dove Galyn Gorg era diventata molto celebre dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi.

Galyn Gorg è morta: molte le serie tv e le trasmissioni a cui ha preso parte

La carriera di Galyn Gorg è costellata da numerose partecipazioni a serie tv, da serie famose e storiche quali I segreti di Twin Peaks, Saranno Famosi,passando per Willy il principe di Bel Air, Lost, Xena – Principessa guerriera, CSI: Miami. Uno dei film famosi e iconici a cui ha preso parte, con un ruolo minore, è il film Robocop, nel secondo capitolo della saga. In Italia aveva acquistato molta notorietà negli anni ’80 divenendo ballerina del famosissimo programma Fantastico, condotto da Pippo Baudo, anno in cui esordì Lorella Cuccarini. Proprio Lorella Cuccarini, oggi, alla notizia della morte di Gorg, ricorda il loro primo incontro avvenuto in una sala prove: “Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli angeli, Galin“.

La popolarità di Galyn Gorg in Italia raggiunse il massimo anche in seguito all’esperienza lavorativa con Baudo, quando, nel 1987, divenne la prima ballerina del programma SandraRaimondo Show. La sua morte lascia un grande lutto nel mondo dello spettacolo che perde un’artista eclettica.

