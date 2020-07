Miriam Leone, in una sola foto due schianti di donna : “Auguri my love” – FOTO

Il dinamico duo Miriam Leone Laura Chiatti stende migliaia di followers ed ammiratori con questo scatto. Le due attrici sono una accanto all’altra, e sono bellissime.

Come se non bastasse lei da sola, Miriam Leone si fa ritrarre accanto ad un’altra straordinaria bellezza. Assieme alla 35enne attrice nativa di Catania c’è infatti Laura Chiatti. Le due posano insieme in uno scatto social che manda in visibilio le rispettive fanbase.

La foto non è di adesso ma risale allo scorso inverno, come ci svela la siciliana in persona. Che la rende pubblica in occasione di un evento speciale. Il 15 luglio infatti è il giorno in cui la Chiatti festeggia il compleanno. La moglie di Marco Bocci compie 38 anni, e Miriam le rivolge gli auguri a mezzo social alla collega ed anche amica.

Miriam Leone Laura Chiatti, chi è la più bella?

E come sempre accade in situazioni come questa, nella quale due bellissime si fanno vedere l’una accanto all’altra, pure qui parte quella che è una vera e propria competizione. In diversi utenti si dividono tra chi preferisce la bionda e chi la rossa. Ma più democraticamente, c’è chi preferirebbe entrambe. E questa è certamente la scelta più saggia da prendere.

