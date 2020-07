Bella e impossibile, Levante è unica nel suo genere. Un prototipo di bellezza femminile che sa conquistare a modo suo. E si evince dagli ultimi scatti social.

È bellissima Levante nei suoi ultimi post social su Instagram. La cantante, che a febbraio ha preso parte al Festival di Sanremo e che da diverso tempo miete un successo dopo l’altro in ambito musicale, ha pubblicato un post che fa discutere e che al tempo stesso diverte.

La siciliana, originaria di Caltagirone, in provincia di Catania, si fa vedere con una espressione ed uno sguardo stravolti. Ma la sensazione è che sia per gioco, e per pubblicizzare quello che è un articolo su ‘La Repubblica’ nel quale sembra si parli di lei. L’aria che circonda Claudia Lagona (questo il suo vero nome, n.d.r.) è un pò quella della bella ma sfortunata in amore. Una immagine che ha dato di sé anche nel video del brano ‘Pezzo di Me’ che vide nel 2017 la partecipazione di Max Gazzè.

Levante, lei in realtà è fidanzata: chi è il suo partner

Ma quella che vediamo è tutta apparenza. In realtà la 32enne cantante un fidanzato ce l’ha. Lo aveva dichiarato lei stessa proprio nei giorni immediatamente successivi a Sanremo. L’edizione 2020 ha visto l’affermazione di Diodato, che per tre anni era stato il suo compagno. Poi i due si sono lasciati. Ed il testo della canzone del cantautore tarantino sembrava facesse riferimento proprio a Claudia, la sua ex.

