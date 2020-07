Ilary Blasi si mostra in costume, è una bomba: fan in visibilio – FOTO

Tocco di classe per la bomba super sexy di casa Totti, Ilary Blasi. I fan rimangono a bocca aperta di fronte a cotanta bellezza

Un tripudio di piacere unico e sensuale per la dolce e simpatica Ilary Blasi. La diva laziale di casa Totti ha sopreso tutti con uno scatto improvviso sotto il sole di mezza estate.

A largo della costa, Ilary resta immortalata, sdraiata ad osè a prua del suo yatch. Mani dietro la schiena e sforbiciata biondissima del suo invidiabile hair style. La 39enne showgirl mette in disparte buona parte del fondoschiena da brividi, mentre è girata sul fianco sinistro, in direzione dell’obiettivo del fotografo, mettendo in mostra un lato A da bacio accademico.

Posa sensazionale e repertorio di curve pericolose, dietro a quel famelico costume leopardato tutto d’un pezzo, che alimenta le fantasticherie e i giochi d’apprezzamento dei suoi circa 1,4 milioni di followers sul profilo personale Instagram.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger sirenetta in piscina, che gambe – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il successo di coppia Ilary-Totti, in giro tra le straordinarie attrazioni turistiche italiane

Uno schianto di donna accompagna le giornate di sole dell’ex “letterina” di Passaparola, il programma/quiz condotto da Gerry Scotti, nel quale si è affermata prima del consolidamento del successo mediatico, sotto i riflettori delle Iene.

Sposati e ormai inseparabili dal 2005, Ilary Blasi e Francesco Totti sono appena stati pizzicati in visita sulla splendida isola d’Ischia, mentre lo staff della struttura termale più apprezzata dai turisti del luogo, i giardini Negombo postava ringraziamenti a catinelle per la speciale visita ricevuta.

Un successo mediatico per la regione Campania e per i turisti di passaggio da quelle parti, che hanno affollato l’ambiente, accerchiando Ilary Blasi e Francesco Totti nella speranza di ottenere un ricordo o dedica indelebile, da raccontare agli amici.

LEGGI ANCHE —–> Vi ricordate Terry la cassiera di Nonno Felice? Ora ha 50 anni

Insomma una vera e propria ondata di conquista per il popolo di Instagram e dei social network vari che dai tempi del Covid-19 e dall’inaspettata apparizione della coppia durante il lockdown ha sempre speso lodi e felicitazioni soprattutto sul conto della giovane e bellissima, Ilary Blasi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.