Scontro tra bici elettrica e furgone: tre giovanissimi ragazzi perdono la vita

In un incidente stradale, consumatosi questa mattina sulla strada provinciale 170 tra Barletta ed Andria, tre giovani ragazzi hanno perso la vita.

Tragedia sulla strada provinciale 170 tra Barletta ed Andria intorno alle 5 di questa mattina, mercoledì 15 luglio. Secondo una prima ricostruzione, all’altezza di un distributore di benzina, una bicicletta elettrica, a bordo della quale viaggiano tre ragazzi, si è scontrata con un furgone. Nel violentissimo impatto, i tre giovani, di età compresa tra i 17 ed i 19 anni, hanno perso la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far nulla per le vittime, gli agenti della Polizia stradale ed i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.