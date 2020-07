Una Emma Marrone in splendida forma e dall’aspetto magnifico anticipa notizie bellissime che faranno felici i suoi fans. “Ma non posso ancora dirvi nulla”.

La vita sorride ad Emma Marrone, che su Instagram annuncia grosse novità per i suoi fans. Arrivano buone notizie, ma lei non può parlarne, e lo fa capire chiaramente in un suo post social. Che dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione ha già ricevuto interazioni a frotte, con migliaia di ‘mi piace’ e tantissimi commenti rilasciati dai suoi ammiratori.

La cantante salentina, 36 anni, è in splendida forma dopo i complicati ultimi mesi del 2019. In tale circostanza l’artista nata a Firenze ma di radicate origini salentine dovette subire un intervento chirurgico per una circostanza nota a tutti. Ovvero delle problematiche di salute all’utero che la affliggevano sin da quando aveva all’incirca 25 anni. In tale periodo Emma partecipò ad ‘Amici’ fidanzandosi con un giovanissimo Stefano De Martino e stringendo un legame forte con Maria De Filippi. Adesso di acqua sotto ai ponti ne è passata e ha fatto scorrere via ogni preoccupazione.

Emma Marrone, lei accende l’entusiasmo degli ammiratori