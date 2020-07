Una scintillante Sara Croce si mostra il più possibile scoperta. Lo scatto arriva durante la sua vacanza in Sicilia a Taormina, e lei è incantevole.

Splendida splendente, è Sara Croce, che sta illuminando il già di per sé incantevole scenario di Taormina. Ad Isola Bella, la giovane showgirl, famosa per avere vestito i panni di Madre Natura a ‘Ciao Darwin’, sta vivendo una serena e rilassante vacanza.

Ed in Sicilia con lei c’è anche il nuovo fidanzato, Gianmarco Flory, calciatore del Gozzano. Anche se lui non si vede mai nell’obiettivo. Ma deve essere certamente il giocatore a scattarle le magnifiche foto che poi Sara mette sul suo profilo Instagram, a disposizione dei suoi tanti followers. E nelle quali non fa altro che indossare succinti costumini da bagno. Uno degli ultimi post è davvero esagerato. Infatti Sara sembra non avere niente addosso, ad eccezione di un accappatoio che ne nasconde le grazie.

Sara Croce, un aspetto da fare invidia ad una dea