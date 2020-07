Federica Pellegrini maestosa in costume: un fisico che fa impazzire – FOTO

Continua il diario di bordo della mitica Federica Pellegrini. La campionessa continua a raccontare i suoi ricordi su Instagram

Federica Pellegrini continua a scrivere il suo diario su Instagram. Il suo profilo è davvero speciale, infatti non ci sono foto volgari o sensuali della donna ma solo post di sport genuino. Per lei il nuoto è la sua priorità e ancora oggi non perde tempo: si allena con costanza e passione.

Federica Pellegrini con un fisico che lascia a bocca aperta