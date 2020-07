Un 35enne a Milano ha sporto denuncia per lesioni contro una casa farmaceutica produttrice di un farmaco per capelli che lo avrebbe reso impotente.

Un farmaco che doveva curare la perdita dei capelli lo avrebbe reso impotente, per tale ragione un uomo di 35 anni ha deciso di sporgere denuncia presso la Procura di Milano. Il suo avvocato, in querela, ha rappresentato che quella subita dal suo assistito è stata una vera e propria lesione alla sua sfera sessuale, causata ineluttabilmente dall’assunzione del farmaco.

Milano, farmaco per i capelli gli causa impotenza: 35enne sporge denuncia

Un 35enne ha deciso di sporgere denuncia per lesioni a seguito di una riscontrata impotenza a suo avviso causata dall’assunzione di un farmaco contro l’alopecia. A dire dell’uomo e del suo legale sarebbe inequivocabile il nesso causale tra la lesione alla sua sfera sessuale ed il medicinale.

All’interno dell’atto di querela depositato presso la Procura di Milano, riporta La Repubblica, vi sarebbe scritto che l’utilizzo prolungato del farmaco compromette l’integrità fisica e psichica di chi lo assume, a prescindere che si tratti di soggetti sani ed in salute. Per avvalorare la propria tesi, nel corpo della denuncia vengono riportate le dichiarazioni di altri soggetti i quali avrebbero registrato effetti collaterali dopo aver utilizzato il farmaco.

Il querelante sostiene di aver deciso di interrompere la cura nei primi mesi del 2015 ed immediatamente dopo avrebbe iniziato ad avvertire un “calo della libido ” che pian piano è andato peggiorando. A questi sintomi sarebbero seguite complicazioni a livello gastro-intestinale. L’uomo ha, dunque, deciso di sporgere denuncia per lesioni o per qualsiasi altra ipotesi di reato ravvisabile. La Procura ha ricevuto l’atto di denuncia ed ora dovrebbero scattare le indagini.

Qualora gli inquirenti dovessero ravvisare una reale responsabilità del farmaco nella causazione dell’evento lesivo nei confronti dell’uomo è possibile che possa aprirsi un processo a carico dei soggetti ritenuti responsabili.

In ogni caso, stando a quanto rappresentato in denuncia, pare che quello del 35enne non sia un caso isolato considerando che nell’atto dovrebbero essere state riportate testimonianze di altri soggetti colpiti anch’essi da effetti collaterali.