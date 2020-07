Bella come una dea, Alessia Prete si concede agli occhi dei suoi tantissimi ammiratori. Ed appare in splendida, meravigliosa forma. Da applausi.

La bellissima Alessia Prete è in vacanza come molti altri vip. Ed anche lei ha scelto il mare, in questa calda, caldissima estate. E per fortuna, viene da dire. Perché se non fosse stato così difficilmente avremmo potuto ammirare le sue forme sinuose e perfette.

La ex concorrente del ‘Grande Fratello 15’ si fa vedere in tutta la sua bellezza, con immagini che valgono molto più di qualsiasi parola e descrizione. Fisico magnifico, desiderabilissima come non mai, la piemontese appare abbronzata e felice. E certe fotografie che lei concede ai suoi ammiratori su Instagram lasciano veramente senza fiato.

Alessia Prete, corpo da sballo: è incantevole