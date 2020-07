Wanda Nara, un VIDEO dove si specchia ipnotizza i fan, che spettacolo

Wanda Nara ha condiviso su Instagram un video: la moglie di Icardi mette in mostra tutto il suo fascino e la sua esplosività.

Wanda Nara è spettacolare e ogni giorno delizia i suoi innumerevoli fan con foto e video scottanti. La moglie di Mauro Icardi ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 6,6 milioni di follower. L’argentina sa come sfruttare la vetrina dei social per conquistare popolarità e visibilità: i suoi contenuti sono a dir poco favolosi. Poco fa Wanda ha messo in rete un video spettacolare: la showgirl si sta specchiando e con la sua sensualità ipnotizza i suoi ‘seguaci’.

